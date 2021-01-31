Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı
31.01.2021 - 17:16 | | ANKARA (AA)

Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Chelsea, konuk ettiği Burnley'yi 2-0 mağlup etti.

Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı
ABONE OL

 

Frank Lampard'ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Alman Thomas Tuchel yönetiminde ikinci maçına çıkan Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.  Burnley'ye oranla daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 40. dakikada Cesar Azpilicueta, 84. dakikada Marcos Alonso'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde son olarak Wolverhampton ile golsüz berabere kalan Chelsea, Alman teknik adam yönetiminde ikinci maçında ilk galibiyetine ulaştı. Puanını 33'e çıkaran Chelsea, 7. sıraya yükseldi. Burnley ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı

    Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması | 'Görüşmeler devam ediyor'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması!
      Mustafa Cengiz'den İrfan Can açıklaması!
    2. Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı
      Chelsea, Tuchel yönetiminde ilk kez kazandı
    3. Güven Yalçın adım adım Lecce'ye
      Güven Yalçın adım adım Lecce'ye
    4. Necati Erkmen: Üzgünüz, önemli bir maçı kaybettik
      Necati Erkmen: Üzgünüz, önemli bir maçı kaybettik
    5. Yeni transferin Türkiye'ye gelişine engel!
      Yeni transferin Türkiye'ye gelişine engel!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Bakkal: İnanılmaz bir mücadele, mutluyum

    Mesut Bakkal: İnanılmaz bir mücadele, mutluyum

    Fenerbahçe Beko: 97 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 102

    Fenerbahçe Beko: 97 - Empera Halı Gaziantep Basketbol: 102

    Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...

    Son Dakika | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Isimat Mirin...

    Transferde son dakika | Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

    Transferde son dakika | Okay Yokuşlu Premier Lig yolunda

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet