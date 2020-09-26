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26.09.2020 - 21:28 |

Chelsea'den müthiş geri dönüş! West Bromwich...

Chelsea, ilk yarıda 3-0 geriye düştüğü maçta West Bromwich ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Chelsea'den müthiş geri dönüş! West Bromwich...
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, 3-0 geriye düştüğü mücadelede West Bromwich Albion ile 3-3- berabere kaldı. 

The Hawthorns Stadı'nda oynanan 3. hafta mücadelesinde, Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü üstlendiği West Bromwich Albion, yaz transfer sezonunda renklerine bağladığı birçok yıldız oyuncuyla kadrosunu güçlendiren Chelsea'yi ağırladı. 

Mücadeleye hızlı başlayan West Bromwich Albion, 4 ve 25. dakikalarda Callum Robinson, 27. dakikada da Kyle Bartley'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. 

İkinci devre daha atak bir oyun sergileyen Chelsea, 55. dakikada Mason Mount, 70. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90 3. dakikada ise Tammy Abraham'ın golleriyle müsabakadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. 

West Bromwich Albion bu sezon ilk puanını elde ederken, Chelsea ise puanını 4'e yükseltti.

Chelseaden müthiş geri dönüş West Bromwich...

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