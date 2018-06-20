Cheryshev'in yükselişi

Suudi Arabistan maçına yedek kulübesinde başlamasına rağmen Alan Dzagoev'in sakatlanmasıyla birlikte oyuna giren ve 2 gol kaydeden Cheryshev, Golovin ile birlikte Rusya'nın en formda oyuncuları konumunda.

Denis Cheryshev, Rusya Milli Takımı içinde Rusya Premier Ligi'nde forma giymemiş tek oyuncu konumunda. Denis, kendisi gibi futbolcu olan babası Dmitri Cheryshev'in İspanya'ya transferi ile başlayan futbolculuk hayatına Real Madrid alt yapısında start verdi. Şu an LaLiga ekibi Villareal forması giyen Cheryshev, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. Dünya kupası'nda Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile birlikte 3 golle gol krallığında lider olan Cheryshev, 2016 yılında imza attığı Villareal ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

2012-2013 sezonunda Real Madrid 2'nci takımında 34 maçta attığı 11 gol ve yaptığı 6 asistle dikkatleri üzerine çeken Cheryshev, Real Madrid'in güçlü kadrosunda yer bulmakta zorlandı ve sürekli kiralık olarak gönderildi. Sevilla, Valencia ve Villarreal'de forma giyen Rus futbolcu İspanya dışında forma giymedi.