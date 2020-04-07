07.04.2020 - 01:11 |
Christian Luyindama Florya'da çalışmalara başladı!
Galatasaray'ın stoperi Christian Luyindama uzun süreli sakatlığının ardından yeşil sahalara döndü. Lige verilen koronavirüs arasında Luyindama, Florya çimlerinde çalışmaya başladı.
Demokratik Kongo'nun 18 Kasım 2019'da Gambiya ile oynanadığı hazırlık maçında sakatlanan Christian Luyindama'dan müjdeli haber geldi. Yıldız stoper Florya'da antrenmanlara başladı
Luyindama sosyal medya hesapları üzerinden Florya'da antrenmalara başladığını gösteren videolar yayınladı.
Yıldız isim sakatlanmadan önce çıktığı toplam 15 maçta 1336 dakika sahada kalmıştı.
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