Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde oyuncumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı" denildi.