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HaberlerGalatasaray Haberleri Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti
20.08.2020 - 13:34 |

Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti.

Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde oyuncumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı" denildi.

Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçti

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