Christoph Daum: "Disiplin yoksa derbi kazanılmaz"

ONUR DİNÇER

Alman futbol adamı, sarı-kırmızılı takımın galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini söylerken, kendi döneminde aldıkları başarılı derbi sonuçları için “Galatasaray maçlarına, dönemin şartları ne olursa olsun, hep çok iyi konsantre olarak çıkardık. Takımda disiplin vardı. Takım içi ilişkiler iyiydi. Sahaya bu birliktelik, inanç ve coşkuyla çıktığımızı hatırlıyorum. Aksi halde başarı zaten zor” dedi

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Christoph Daum, geçtiğimiz pazar günü Kadıköy’de oynanan derbiyi Milliyet’e değerlendirdi.

Bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran ve Türk futbolunu yakından tanıyan deneyimli futbol adamı, ezeli rakipler arasındaki dev buluşmayı izlediğini belirterek, karşılaşmada ortaya çıkan skoru yorumladı, sarı-lacivertli ekiple ilgili açıklamalar yaptı.



Daum, “Aslında Galatasaray için çok zor bir maçtı. Çünkü onlar için Fenerbahçe deplasmanı hep zor olmuştur. Ne var ki bu sefer, uzun yıllar sonra rakiplerini seyircisi önünde yenmeyi başardılar. Oyunun geneline bakıldığında konuk ekip, üstün olan taraftı. Açıkçası Galatasaray gününde ve rakibinden daha iyiydi. Attıkları üç gol ve birçok fırsat yakalamış olmaları da bunu gösteriyor zaten. Galatasaray kazanmayı hak etti. Fenerbahçe kazanmak için uğraştı, risk de aldı ama gol pozisyonları üretmekte sıkıntı yaşadı. Tek tek isim saymak doğru olmaz. Fenerbahçe bu maçı takım olarak kaybetti” diye konuştu.

Kendisine Fenerbahçe’nin futbolunda eksik gördüğü yanları sorduğumuz ve kendi zamanındaki Galatasaray derbileriyle şimdiki takımı karşılaştırmasını istediğimiz Alman futbol adamı, “Her derbi kendine özgüdür. Tek maçtır. Bu yüzden geçmiş zamanla karşılaştırmak doğru olmaz” dedi ve şöyle devam etti;

“Derbi maçı kazanmak için en önemli noktalardan bir tanesi o maça çok iyi konsantre olmaktır. Fenerbahçe’nin başında olduğum dönemde Galatasaray maçlarına, dönemin şartları ne olursa olsun, hep çok iyi konsantre olarak çıkardık. Takımda disiplin vardı. Disiplinel bir takım işi çıkartırdık ve takım içi ilişkiler iyiydi. Çok sıkı maçlara bu birliktelik, inanç ve coşkuyla çıktığımızı hatırlıyorum. Zaten bunlar yoksa başarı da zor...”

‘Zor ama imkansız değil’

Galatasaray yenilgisinin Fenerbahçe’nin ligdeki durumuna ağır bir darbe vurduğu itirafında bulunan Christoph Daum, buna karşın sarı-lacivertli ekibe bazı tavsiyelerde de bulundu. Daum şunları söyledi: “Kazansalardı, yarışın içine güçlü bir şekilde gireceklerdi. Ancak şimdi şampiyonluk şanslarını zora soktular. Ama hâlâ imkansız değil, başarabilirler. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamaları gerekiyor.”

‘Altyapıdan oyuncu çıkarmak gerek’

Daum, Türkiye’de futbolun kurtuluş reçetesinin altyapılara yönelmek ve buralara yatırım yapmak olduğunu söyledi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’un başında 10 yılını geçirdiği ülke futbolunu yakından tanıyan Alman futbol adamı, “Kulüplerin finansal sorunları var. Altyapıları güçlendirmeleri, buradan oyuncu çıkarmaları gerekiyor. Bu hem kulüpler hem de milli takım için çok önemli. Çok yetenekli Türk futbolcuların Avrupa’da top koşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu iş için gerekli olan potansiyele sahip ve buraya yönlenmesi gerekiyor. Önümüzde bir Avrupa Futbol Şampiyonası var ve Türkiye burada mücadele edecek. Bu turnuva da çok önemli olacak” dedi.

Eljif Elmas Napoli'de İlk Golünü Attı