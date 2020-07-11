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11.07.2020 - 10:35 | | Fanatik

Christoph Daum'dan Bristol City'ye iş başvurusu!

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum'un İngiltere'de çalışmak istediği belirtildi. Championship ekibi Bristol City'nin CEO'su Mark Ashton, 66 yaşındaki hocanın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Christoph Daum'dan Bristol City'ye iş başvurusu!
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Türkiye'de Beşiktaş , Fenerbahçe ve Bursaspor 'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum, İngiltere'de görev yapmanın hayalini kuruyor. Yaklaşık 3 yıldır boşta olan 66 yaşındaki teknik adamın, Championship takımlarından Bristol City ile temas kurduğu ortaya çıktı.

Christoph Daumdan Bristol Cityye iş başvurusu

Bristol Live adlı sitede yer alan habere göre; Bristol City CEO'su Mark Ashton, deneyimli teknik adamın kendilerine iş başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Kariyerinde 5 lig şampiyonluğu bulunan Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 2017 yılında görevinden ayrılmıştı.

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