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19.01.2021 - 15:58 | | SÄ°VAS (Ä°HA) -Â

Cicinhoâ€™dan Patoâ€™ya öneri: "Sivassporâ€™a git"

DG Sivassporâ€™un BrezilyalÄ± eski yÄ±ldÄ±zÄ± Cicinho, sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, bonservisi elinde olan arkadaÅŸÄ± Patoâ€™ya transfer Ã¶nerisinde bulundu. Cicinho, 31 yaÅŸÄ±ndaki golcÃ¼ye Sivassporâ€™a gitmesini Ã¶nerdi.

Cicinhoâ€™dan Patoâ€™ya öneri: "Sivassporâ€™a git"
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Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda forma giyen Sivassporâ€™un eski yÄ±ldÄ±z futbolcusu Cicinho, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ± unutmadÄ±. BrezilyalÄ± milli futbolcu Alexandre Patoâ€™ya sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile mesaj gÃ¶nderen Cicinho, Patoâ€™nun Sivasâ€™ta Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yledi.
Cicinho paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Merhaba arkadaÅŸlar ben Cicinho. Bu mesaj TÃ¼rkiyeâ€™deki Sivasspor taraftarlarÄ±na ve ayrÄ±ca Alexandre Patoâ€™ya gidiyor. Pato, Sivasspor taraftarlarÄ± imza atmanÄ±z konusunda coÅŸkulu. Sivassporâ€™da Ã¼Ã§ yÄ±l oynadÄ±m ve iÅŸte mesajÄ±m, Sivassporâ€™a gitmek isterseniz Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Harika ÅŸehir, harika Ã¼lke, harika bir yapÄ±ya sahip kulÃ¼p. Bu videoyu Sivasspor taraftarlarÄ± ile birlikte olduÄŸum iÃ§in yapÄ±yorum."

Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takÄ±mlarda forma giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki Pato, geÃ§tiÄŸimiz sezon Sao Paulo ile 13 maÃ§ta 5 gol atarken, 1 de asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Cicinhoâ€™dan Patoâ€™ya Ã¶neri: Sivassporâ€™a git


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