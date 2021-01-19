Cicinhoâ€™dan Patoâ€™ya Ã¶neri: Sivassporâ€™a git

Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi birÃ§ok bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda forma giyen Sivassporâ€™un eski yÄ±ldÄ±z futbolcusu Cicinho, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mÄ± unutmadÄ±. BrezilyalÄ± milli futbolcu Alexandre Patoâ€™ya sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video ile mesaj gÃ¶nderen Cicinho, Patoâ€™nun Sivasâ€™ta Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Cicinho paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Merhaba arkadaÅŸlar ben Cicinho. Bu mesaj TÃ¼rkiyeâ€™deki Sivasspor taraftarlarÄ±na ve ayrÄ±ca Alexandre Patoâ€™ya gidiyor. Pato, Sivasspor taraftarlarÄ± imza atmanÄ±z konusunda coÅŸkulu. Sivassporâ€™da Ã¼Ã§ yÄ±l oynadÄ±m ve iÅŸte mesajÄ±m, Sivassporâ€™a gitmek isterseniz Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Harika ÅŸehir, harika Ã¼lke, harika bir yapÄ±ya sahip kulÃ¼p. Bu videoyu Sivasspor taraftarlarÄ± ile birlikte olduÄŸum iÃ§in yapÄ±yorum."

Kariyerinde Milan, Real Madrid, Chelsea gibi takÄ±mlarda forma giyen 31 yaÅŸÄ±ndaki Pato, geÃ§tiÄŸimiz sezon Sao Paulo ile 13 maÃ§ta 5 gol atarken, 1 de asist yapmÄ±ÅŸtÄ±.





