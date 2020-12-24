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Haberler1.Lig Haberleri Cihat Arslan: Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
24.12.2020 - 15:01 | | Umut Çınar BALIKESİR (İHA) -

Cihat Arslan: Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz

 Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Arslan, pozitif oyunlarını bu müsabakada da sürdürmek istediklerini belirtti.

Cihat Arslan: Pozitif oyunumuzu sürdürmek istiyoruz
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi konuşan Balıkesirspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, rakiplerinin ligdeki en güçlü ekiplerden biri olduğunu dile getirerek, kazanmak istediklerini vurguladı.
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rslan, “Hafta sonu Adana Demirspor ile zorlu bir karşılaşma oynayacağız. Sonuçta ligimizin en özel kadrolarından biri. Hem maddi olarak, hem de oyuncu kalitesi olarak üst seviyede bir takım. Geçen senenin finalisti, bu senenin de en büyük favorilerinden biri. Tabi rakibimize saygı duymamız gerekiyor ama bizimde son haftalarda yukarıya doğru yakaladığımız bir ivmelenme var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Rakibimizin gücünü bilerek, pozitif oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Keçiörengücü maçında sergilediğimiz bir 50-60 dakikalık oyun vardı bu iyi, pozitif oyunu sürdürmek amacındayız. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Rakibimiz güçlü ancak biz de sakatlarımızın iyileşmesiyle daha iyi bir takım haline geldik. Eksiklerimiz yavaş yavaş gidiyor. Bu yüzden daha olumlu bir mücadele bekliyorum. İnşallah kazanan taraf olmak istiyoruz. Artık gülmek bizim de hakkımız” ifadelerini kullandı.

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