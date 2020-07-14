Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!

İngiltere Championship'te 44. hafta karşılaşmasında Wigan Athletic, Hull City'i konuk etti. Wigan sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Naismith, 27. ve 40. dakikadalarda Moore, 32, 42 ve 62. dakikalarda Dowell, 37. dakikada Lowe ve 45+1. dakikada Williams kaydetti.

Son 5 maçta 3. galibiyetini alan Wigan, 57 puanla 14. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hull City ise 35 puanla 22. sırada kaldı.

Kulüp rekoru

Öte yandan 1932'de kurulan Wigan Athletic, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı. Wigan'a 8-0 mağlup olan Hull City, en son 4 Kasım 1911'de Wolverhampton'a 8-0 mağlup olmuştu.

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