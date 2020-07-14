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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!
14.07.2020 - 22:03 |

Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!

İngiltere Championship'in 44. haftasında Wigan, Hull City'yi 8-0 mağlup etti. Wigan tarihinde ilk kez 8 gol atarken, Hull City 1911'den bu yana en farklı yenilgisini aldı.

Çılgın maçta Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup etti!
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İngiltere Championship'te 44. hafta karşılaşmasında Wigan Athletic, Hull City'i konuk etti. Wigan sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Naismith, 27. ve 40. dakikadalarda Moore, 32, 42 ve 62. dakikalarda Dowell, 37. dakikada Lowe ve 45+1. dakikada Williams kaydetti.

Son 5 maçta 3. galibiyetini alan Wigan, 57 puanla 14. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hull City ise 35 puanla 22. sırada kaldı.

Kulüp rekoru
Öte yandan 1932'de kurulan Wigan Athletic, kulüp tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı. Wigan'a 8-0 mağlup olan Hull City, en son 4 Kasım 1911'de Wolverhampton'a 8-0 mağlup olmuştu.

Çılgın maçta Wigan, Hull Cityi 8-0 mağlup etti

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