Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Dünyadan Futbol Haberleri Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor
01.07.2020 - 11:17 | | ANKARA (AA) -

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.

Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor
ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, salgın sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen ligin 25 Temmuz'da start alacağı belirtildi.

Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı kaydedilirken, müsabakalara seyirci alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Çin Süper Ligi 25 Temmuzda başlıyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 534 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Caner Erkin transferinde Mert Hakan problemi...

 

 

    La Liga'nın 32. haftasının en eğlenceli anları!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız
      Halil Akbunar: Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağız
    2. Formula 1 heyecanı geri döndü
      Formula 1 heyecanı geri döndü
    3. İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!
      İngiltere'de Fenerbahçe'ye ambargo!
    4. Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
      Denizlispor'da Recep Niyaz sevinci
    5. Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!
      Galatasaray da Kenan Karaman için devrede!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

    Son dakika transfer haberleri | Achraf Hakimi, Inter'de!

    Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3

    Yeni Malatyaspor'un hedefi: İç sahada 3'te 3

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

    Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Feyenoord, Le'yi kiralamak istiyor

    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Valencia - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber