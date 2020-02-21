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21.02.2020 - 12:46 | | İSTANBUL (AA)

Cincinnati, Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, Hollanda'nın Ajax takımından ayrılan orta saha oyuncusu Siem de Jong'u renklerine bağladı.

Cincinnati, Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti

 

Cincinnati Kulübü, Ajax ile sözleşmesi feshedilen 31 yaşındaki Hollandalı futbolcu De Jong ile anlaşma sağlandığını duyurdu 

Profesyonel kariyerine 2007'de Ajax ile başlayan De Jong, İngiltere'de Newcastle United, Avustralya'da Sydney ve ülkesinde PSV formaları da giymişti.

Hollanda liginde 4 lig, bir kupa şampiyonluğu yaşayan De Jong, bu sezon forma şansı bulmakta zorlandığı Ajax ile çıktığı 9 maçın 7'sinde sonradan oyuna dahil olmuştu.

MLS'te 2020 sezonu 1 Mart'ta başlayacak. Cincinnati, ilk hafta maçında New York Red Bulls'a konuk olacak.

Cincinnati, Ajaxtan ayrılan Siem de Jongu transfer etti

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