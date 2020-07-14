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14.07.2020 - 23:37 |

Claudio Bravo patladı! Beşiktaş tepkisi...

Manchester City kalecisi Claudio Bravo, Beşiktaş iddialarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında gösterilen Claudio Bravo, ülkesinde siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Tecrübeli kaleci, Şili Ligi'ni yayınlayan CDF'nin "Bravo Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak" haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın" şeklinde bir cevap verdi.

Claudio Bravo, bu sezon Manchester City forması ile 16 resmi maça çıktı. Şilili kaleci ,bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken; 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Claudio Bravo patladı Beşiktaş tepkisi...

Claudio Bravo patladı Beşiktaş tepkisi...

Claudio Bravo patladı Beşiktaş tepkisi...

 

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