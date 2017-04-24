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24.04.2017 - 11:16 | | AA

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers serisini 4-0'la geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turundaIndiana Pacers'ı 106-102 yenen Cleveland Cavaliers, seriyi 4-0 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers serisini 4-0'la geçti
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NBA play-off'ları ilk turuna 4 maçla devam edildi. Son şampiyonCleveland Cavaliers, deplasmanda oynadığı Indiana Pacers karşılaşmasını 106-102 kazandı ve adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Cavaliers'a galibiyeti 33 sayı, 10 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan LeBron James ve 28 sayı kaydeden Kyrie Irving getirdi.

Pacers'ta Lance Stephenson'ın 22 sayı, 6 ribaunt, Myles Turner'ın 20 sayı, 9 ribaunt, Jeff Teague'in 15 sayı, 10 asist ve Thaddeus Young'ın 13 sayı, 10 ribauntluk gayreti galibiyete yetmedi.

Westbrook "triple double"a, Rockets galibiyete yürüdü

Oklahoma City Thunder ile Houston Rockets arasındaki ilk tur serisi 4. maçından, misafir takım Rockets 113-109 galip ayrıldı.

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers serisini 4-0la geçti

Evindeki 5. karşılaşma öncesi seride 3-1 öne geçen Rockets'ta yedek oyuncular öne çıktı. Nene Hilario 28 sayı, 10 ribaunt, Eric Gordon 18 sayı, 8 ribaunt ve Lou Williams 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti. James Harden ise 16 sayı, 8 asist ve 7 ribaunt üretti.

Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook'un 35 sayı, 14 ribaunt ve 14 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Westbrook böylece Wilt Chamberlain'den sonra NBA play-off'larında üst üste 3 "triple double" yapan ikinci isim oldu.

Celtics ve Jazz, serilerini 2-2'ye getirdi

Boston Celtics, Chicago Bulls'u deplasmanda 104-95 mağlup ederek 2-0 geriye düştüğü seriyi eşitledi ve ev sahibi avantajını geri aldı.

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers serisini 4-0la geçti

33 sayı ve 7 asistle oynayan Celticsli Isaiah Thomas, play-off kariyerindeki en yüksek skorlu deplasman maçını çıkardı. Celtics'te Al Horford 15 sayı, 12 ribaunt ve Gerald Green 18 sayı, 7 ribauntluk katkıda bulundu.

Utah Jazz da evinde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 105-98 kazandı ve seride durumu 2-2'ye getirdi.

Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers serisini 4-0la geçti

Jazz'ı galibiyete, 28 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Joe Johnson, 15 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Rudy Gobert ve maçı 17 sayı, 6 ribauntla tamamlayan Derrick Favors taşıdı.

NBA play-off'ları ilk turu, 3 maçla devam edecek.

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