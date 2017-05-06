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06.05.2017 - 11:52 | | AA

Cleveland Cavaliers konferans finaline çok yakın

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Toronto Raptors'ı 115-94 yenerek seriyi 3-0 yaptı.

Cleveland Cavaliers konferans finaline çok yakın
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Konferans yarı final serisinin 3. maçında Air Canada Centre'da Raptors'a konuk olan son şampiyon Cavaliers, 115-94 galip gelerek seriyi 3-0'a getirdi.

Cavaliers'ta LeBron James, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Kevin Love ve Kyrie Irving 16'şar sayı attı.

Serinin 4. maçına da ev sahipliği yapacak Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 37 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Spurs, Rockets deplasmanında kazandı

Batı Konferansı yarı finali 3. maçında San Antonio Spurs, Toyota Center'da konuk olduğu Houston Rockets'ı 103-92 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

Cleveland Cavaliers konferans finaline çok yakın

Spurs'te Kawhi Leonard 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asist, LaMarcus Aldridge ise 26 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Dördüncü maçı da sahasında oynayacak Rockets'ta James Harden'ın 43 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA play-off'larına bir maçla devam edilecek.

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