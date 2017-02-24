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24.02.2017 - 11:27 | | AA

Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 15 sayı farkla geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı mücadelede New York Knicks'i 119-104 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers, New York Knicks'i 15 sayı farkla geçti
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NBA'e, All-Star maçı nedeniyle verilen aranın ardından 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde lider Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı New York Knicks'i 119-104'le geçti.

Üst üste 4, sezonun ise 40'ıncı galibiyetini alan Cavaliers'ın yıldızıLeBron James 18 sayı, 13 ribaunt ve 15 asistle triple-double yaptı. Kyrie Irving 23, Kyle Korver 20 sayı, Channing Frye ve Richard Jefferson 14'er sayıyla skora katkı sağladı.

Knicks'te Courtney Lee'nin 25 sayı, Carmelo Anthony'nin 20 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistlik performansı, takımın sezonun 35'inci mağlubiyetini almasına engel olamadı.

Warriors'dan bir rekor daha

Batı Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Golden State Warriors, Oracle Arena'da konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 123-113 yendi. Karşılaşmanın üçüncü periyotunda rakip potaya 50 sayı bırakan Warriors, NBA'de bu sezon bir çeyrekte en yüksek sayı üreten takım oldu.

Son 10 maçından 8'ini kazanarak 47'nci galibiyetine uzanan Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Kevin Durant 25 sayı, 15 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 18 sayı üretti.

Clippers'ta 6 isim çift haneli sayılara ulaşırken, takımın en skorerleri 19'ar sayıyla Austin Rivers ve Jamal Crawford oldu. DeAndre Jordan ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Yeni transferler yıldızlaştı

Sezonun formda takımlarından Houston Rockets, 41'inci galibiyetini deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 129-99 mağlup ederek aldı.

Rockets'ın Los Angeles Lakers'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Lou Williams 27 sayıyla takımının en skoreri oldu. Eric Gordon 19, Ryan Anderson 17 sayıyla skora destek verirken, James Harden da 13 sayı ve 14 asistle "double-double" yaptı.

Pelicans'ta yeni transfer DeMarcus Cousins ise 27 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve 4 blokla oynadı. Son All-Star maçında 52 sayı atarak en değerli oyuncu (MVP) seçilen Anthony Davis ise bu mücadelede 29 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 103-112

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 114-108

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 119-104

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 99-129

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 123-113

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 116-100

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