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18.05.2017 - 10:02 |

Cleveland saha avantajını kaptı!

Cleveland Cavaliers, Boston Celtics deplasmanında oynadığı NBA Doğu Konferansı finali ilk karşılaşmasını kazandı ve saha avantajını yakaladı

Cleveland saha avantajını kaptı!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalindeBoston Celtics'i deplasmanda 117-104 yenen Cleveland Cavaliers, seride 1-0 öne geçti.

Boston Celtics ile son şampiyon Cleveland Cavaliers arasındaki serinin ilk maçını, 117-104 misafir Cavaliers kazandı. Saha avantajını ele geçiren Cavaliers'ı galibiyete, 38 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynayan LeBron James ve 32 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Tristan Thompson da 20 sayı, 9 ribauntluk katkıda bulundu.

Üst üste 9 play-off maçında en az yüzde 50 isabetle 25 sayı barajını geçen LeBron James, Kerim Abdülcabbar (1970, 1977) ve Shaquille O'Neal'dan (2001, 2002) sonra bunu başaran 3. oyuncu oldu.

Celtics'te Jae Crowder'ın 21 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Avery Bradley'nin 21 sayı ve Isaiah Thomas'ın 17 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'ları, 20 Mayıs'ta TSİ 03.30'da Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers arasında oynanacak Doğu Konferansı finali 2. maçıyla devam edecek.

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