Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Clichy imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
24.11.2020 - 20:33 |

Clichy imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Manchester City ve Arsenal'de İngiltere Premier Lig'de yıllarca forma giyen ve Süper Lig'de 3 sezon Medipol Başakşehir'de oynayan Fransız sol bek Gael Clichy sürpriz bir karara imza attı.

Clichy imzayı atıyor! İşte yeni takımı...
ABONE OL
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Medipol Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra bu sezon başında takıma veda eden Fransız sol bek Gael Clichy sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Blick'te yer alan habere göre Clichy, İsviçre Süper Lig'inde mücadele eden Servette ile görüşüyor.

35 yaşındaki futbolcunun ailesiyle birlikte Cenevre'ye yerleştiği ve yılbaşından önce transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Haberde, Clichy'nin kariyerinin son imzasını Servette ile imzalamak istediği ve düşük maaş teklifini kabul ettiği bildirildi.

Gael Clichy 3 sezon formasını giydiği Medipol Başakşehir ile 113 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 14 asistlik performans sergiledi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Buraya kadar! Galatasaray'da ayrılık depremi...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe 3 yıllık imzayı attırdı! TFF'ye resmen bildirildi...

Clichy imzayı atıyor İşte yeni takımı...

Monaco'nun PSG Karşısında İnanılmaz Geri Dönüşü

Haaland'lı Dortmund Club Brugge maçına hazırlanıyor
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eski F.Bahçeli resmen G.Saray'da!
    Eski F.Bahçeli resmen G.Saray'da!
  2. Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı Canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı Canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
  3. Clichy bombası! Yeni takımı...
    Clichy bombası! Yeni takımı...
  4. Süper Lig'de şok istifa kararı!
    Süper Lig'de şok istifa kararı!
  5. İki oyuncu davet edildi!
    İki oyuncu davet edildi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

Denes Dibusz için Beşiktaş açıklaması: Koronavirüs olmasa imzayı atacaktı!

Denes Dibusz için Beşiktaş açıklaması: Koronavirüs olmasa imzayı atacaktı!

Son Dakika | Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Son Dakika | Kristine Vitola Fenerbahçe Öznur Kablo'da

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3

Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: 0-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet