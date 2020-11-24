Clichy imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Medipol Başakşehir'de 3 sezon forma giydikten sonra bu sezon başında takıma veda eden Fransız sol bek Gael Clichy sürpriz bir transfere imza atmak üzere. Blick'te yer alan habere göre Clichy, İsviçre Süper Lig'inde mücadele eden Servette ile görüşüyor.

35 yaşındaki futbolcunun ailesiyle birlikte Cenevre'ye yerleştiği ve yılbaşından önce transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi. Haberde, Clichy'nin kariyerinin son imzasını Servette ile imzalamak istediği ve düşük maaş teklifini kabul ettiği bildirildi.

Gael Clichy 3 sezon formasını giydiği Medipol Başakşehir ile 113 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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