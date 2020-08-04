Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Clichy: Manchester United'la eşleşmek harika olur
04.08.2020 - 12:08 |

Clichy: Manchester United'la eşleşmek harika olur

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada "UEFA Avrupa Ligi'nde turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur" dedi.

Clichy: Manchester United'la eşleşmek harika olur
ABONE OL

Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi.

BBC Radio 5'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, öncelikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer bu turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda lig şampiyonluklarını değerlendiren Clichy, "Biraz şanslıydık ve bunu iyi yönettik. Çok büyük bir başarı. 1959 yılından bu yana sadece 5 takımın şampiyon olduğu ligde bunu yapabilmek gerçekten büyük başarı." dedi.

Kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Martin Skrtel, Demba Ba ve Robinho'nun 30'lu yaşlarının ortasında olmasıyla ilgili bir soruya Fransız yıldız, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim." yanıtını verdi.

Clichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City ile de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini geçen sezon Medipol Başakşehir ile tekrarladı.

Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberleri | Süper Lig ekibinin oyuncularına hücum!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Mert Hakan Yandaş iddiası Fenerbahçe'yi zor soktu!

 

 

Sergio Ramos'un 10 parmağında 10 marifet!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep FK'de öncelik kadroyu korumak
    Gaziantep FK'de öncelik kadroyu korumak
  2. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
    UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
  3. Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu
    Ramil Guliyev Avusturya'da birinci oldu
  4. NBA'de Lakers, Jazz'ı yenerek Batı Konferansı liderliğini garantiledi
    NBA'de Lakers, Jazz'ı yenerek Batı Konferansı liderliğini garantiledi
  5. Medipol Başakşehir çeyrek final vizesi arıyor
    Medipol Başakşehir çeyrek final vizesi arıyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Bakasetas için 1.5 milyon euroyu gözden çıkardı

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Onyekuru için yeni atak

Son dakika transfer haberleri | Galatasaray'dan Onyekuru için yeni atak

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine Junior Fernandes çalımı

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine Junior Fernandes çalımı

Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu

Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu

Sıradaki Haber