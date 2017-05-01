Clippers'ı 7. maçta yenen Utah Jazz, konferans yarı finaline yükseldi

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edildi. Büyük çekişmeye sahne olan Batı Konferansı ilk tur serisinin 7. maçında Los Angeles Clippers, Utah Jazz'ı konuk etti.

Sahadan 104-91 galip ayrılan Jazz, konferans yarı finalinde Golden State Warriors ile eşleşti. Jazz böylece 2010'dan bu yana ilk defa bir play-off serisi kazandı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Jazz'da Gordon Hayward 26 sayı, ve 8 ribaunt, Derrick Favors 17 sayı, 11 ribaunt ve George Hill 17 sayı, 5 asist üretti.

Clippers cephesinde DeAndre Jordan'ın 24 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul'ün 13 sayı, 9 asist ve yedek oyuncu Jamal Crawford'ın 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Paul Pierce'tan veda

Clippers'ın 39 yaşındaki oyuncusu Paul Pierce, 6 sayıyla tamamladığı maç sonunda 19 yıllık NBA kariyerini noktaladı.

Kaydettiği toplam 26 bin 397 sayıyla NBA tarihinin en skorer oyuncuları listesinde 15. sırada yer alan Pierce, 10 kez all-star seçildiği kariyerindeki tek şampiyonluğunu 2008'de Boston Celtics formasıyla yaşadı.

Celtics üçlüklerle kazandı

Boston Celtics, Washington Wizards'ı üçlüklerle 123-111 yendi ve Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Celtics'in 3 sayı bölgesinden 18/29 isabet bulduğu maçta Isaiah Thomas 33 sayı 9 asistle, Jae Crowder 24 sayı, Al Horford ise 21 sayı, 10 asist, 9 ribaundla galibiyetle baş rolü oynadı.

Bu arada kızkardeşinin trafik kazasında yaşamını yitirmesiyle çok duygusal günler yaşayan, Isaiah Thomas, Washington Wizards maçında bir de dişini kaybetti. Bir pozisyonda Otto Porter'ın istem dışı dirseği yüzüne çarpan Thomas soyunma odasına gitti ve 7 dakika sonra oyuna döndü. Boston Celtics karşılaşmayı 123-111 kazanırken Thomas 33 sayı attı.

Washington Wizards'ta ise John Wall 20 sayı 20 sayı, 16 asist, 4 ribaund, Bradley Beal 27 sayı 4 asist, Marcin Gortat 16 sayı, 13 ribaund, 4 asistle oynadı.

NBA play-off'larına, 2 maçla devam edilecek.