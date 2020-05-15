15.05.2020 - 22:35 |
Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı!
Galatasaray'dan, Belçika ekibi Club Brugge'e 3,35 milyon Euro kiralama bedeli ile gönderilen Diagne'den yüz güldüren haber geldi. Brugge'ün şampiyonluğu tescil edilirken sarı-kırmızılı takım anlaşma gereği bonus kazanacak.
Club Brugge'ün şampiyonluğu Galatasaray'a yaradı. Sarı-kırmızılı takım, Mbaye Diagne'yi Belçika Ligi ekibine kiralık olarak göndermişti. Kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Galatasaray'a dönecek olan Senegalli futbolcu takımına ekstra para kazandıracak.
Club Brugge şampiyon ilan edildi
Ligler ertelenmeden önce play-off sezonu öncesi 15 puan farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 20 puanla son sırada yer alan Waasland Beveren ise küme düştü. Waasland Beveren kulübü bu karara itiraz edeceklerini açıkladı.
Özel madde devreye girecek
Sabah'ın haberine göre; Belçika Ligi'nde şampiyon ilan edilen Club Brugge, Diagne transferindeki anlaşma gereği Galatasaray'a bonus ödemesi yapacak.