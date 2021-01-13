Çok özel iş birliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Hırvatistan Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi. Anlaşmanın antrenör eğitimleri, gençlik gelişim programları, hakem eğitimleri, VAR uygulamaları, alt yapı gelişimi, müsabaka organizasyonu gibi konular ile teknik konularda karşılıklı uzmanlık paylaşımını ve ortak çalışmalar yapılmasını kapsadığı aktarıldı. Ayrıca anlaşma gereği Türkiye ile Hırvatistan milli takımları arasında tüm kategorilerde özel maçlar oynanacağı ve ikili kamplar düzenleneceği bildirildi.



TFF Başkanı Özdemir, “Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi ve bize katkı sağlayacak bir futbol kültürüne sahip. İdari ve teknik konularda yapacağımız ortak çalışmalarımız iki federasyon için de çok verimli olacaktır” dedi.

Davor Suker ise “Bu anlaşma, Hırvatistan ve Türkiye futbol federasyonları arasında uzun süredir devam eden dostluğun bir kanıtıdır. Birlikte daha yakın çalışmamız ve iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz için kesinlikle bir fırsat olduğuna inanıyorum ve bu anlaşmayı imzalamanın mükemmel bir adım olduğunu biliyorum” diye konuştu.