Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Çok özel iş birliği
13.01.2021 - 07:00 |

Çok özel iş birliği

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker; antrenör eğitimleri, gençlik gelişim programları, hakem eğitimleri, VAR uygulamaları ve alt yapı gelişimi konularında iş birliği anlaşması imzaladı.

Çok özel iş birliği
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Hırvatistan Futbol Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla iş birliği anlaşması imzaladığı belirtildi. Anlaşmanın antrenör eğitimleri, gençlik gelişim programları, hakem eğitimleri, VAR uygulamaları, alt yapı gelişimi, müsabaka organizasyonu gibi konular ile teknik konularda karşılıklı uzmanlık paylaşımını ve ortak çalışmalar yapılmasını kapsadığı aktarıldı. Ayrıca anlaşma gereği Türkiye ile Hırvatistan milli takımları arasında tüm kategorilerde özel maçlar oynanacağı ve ikili kamplar düzenleneceği bildirildi.

TFF Başkanı Özdemir, “Hırvatistan önemli bir futbol ülkesi ve bize katkı sağlayacak bir futbol kültürüne sahip. İdari ve teknik konularda yapacağımız ortak çalışmalarımız iki federasyon için de çok verimli olacaktır” dedi.
Davor Suker ise “Bu anlaşma, Hırvatistan ve Türkiye futbol federasyonları arasında uzun süredir devam eden dostluğun bir kanıtıdır. Birlikte daha yakın çalışmamız ve iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz için kesinlikle bir fırsat olduğuna inanıyorum ve bu anlaşmayı imzalamanın mükemmel bir adım olduğunu biliyorum” diye konuştu.

Çok özel iş birliği

    Mourinho'dan Mesut Özil'e olay cevap!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Arda Turan'dan maç sonu olay hareket
      Arda Turan'dan maç sonu olay hareket
    2. Diagne direğe kafa attı!
      Diagne direğe kafa attı!
    3. Maxim sürprizi! Süper Lig devi...
      Maxim sürprizi! Süper Lig devi...
    4. ‘Sırada büyük başarılar var’
      ‘Sırada büyük başarılar var’
    5. Sahne senin Adem Ljajic!
      Sahne senin Adem Ljajic!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fener 4 köşe

    Fener 4 köşe

    Çok özel iş birliği

    Çok özel iş birliği

    Son Dakika Transfer Haberleri | Ve sonunda Mehmet Ekici bombası patlıyor! Sturridge ve Ahmed Musa...

    Son Dakika Transfer Haberleri | Ve sonunda Mehmet Ekici bombası patlıyor! Sturridge ve Ahmed Musa...

    Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

    Dimitris Pelkas kalpleri fethetti

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet