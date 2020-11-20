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20.11.2020 - 09:49 |

'Çok yazık, küme düştük'

Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, A Milli Takım'ın Macaristan mağlubiyetini değerlendirdi. Şenher, Taylan Antalyalı'nın milli takım kadrosuna çağrılması gerektiği görüşünü savundu. İşte o yazı...

'Çok yazık, küme düştük'
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"Eminim küçümseyenler vardır ama UEFA Uluslar Ligi’nde C Grubu’na düşmek kendi adıma konuşuyorum benim canımı çok yaktı.

Biz bu jenerasyon için ‘mucize takım’ ifadesini kullandık. Dünya devi Fransa’yı yendiği zaman, Avrupa Şampiyonası’na doğrudan katıldığı zaman koltuklarımız kabardı. Bütün herkes futbolcularımızdan bahsetti.

Şimdi ise nerelere geldik! Başta Şenol Güneş olmak üzere böyle bir başarısızlık varsa ortada, herkes suçludur. Hoca, istediği futbolcuyu milli takıma alabilir ve sahaya sürdüğü on birin en iyisi olması gerekir. Ben Şenol hocanın iyi performans göstermesine rağmen kadroya çağırmadığı Taylan Antalyalı başta olmak üzere birçok futbolcu sayabilirim.

Ne olursa olsun bu milli takım hepimizin. Hocanın da, futbolcuların da biraz silkelenmesi lazım. Ben buna inanıyorum."

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Çok yazık, küme düştük

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