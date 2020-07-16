Comolli değil Gherardini

Fenerbahçe’de iki ana branşta yoğun bir mesai harcanıyor. Hem futbol hem de basketbolda yeniden yapılanma yaşanıyor. Ancak son günlerde basketbol şubesinde farklı bir süreçten geçiliyor.

Fenerbahçe Beko’da efsane coach Zeljko Obradovic’in vedası sonrası işlerin zora gireceği düşünülürken tam tersi bir durum ortaya çıktı. 2014’ten bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini, Obradovic’in vedasına karşın kulüpte kalmaya karar verdi.

Hemen işlere başlayan İtalyan yönetici, örnek bir yapılanma ortaya koydu. Obradovic’in 7 sene sonunda ayrılması ve kadroda ekonomik anlamda küçülmeye gitme mecburiyeti gibi detaylar Gherardini’nin planlarını bozmadı. Tam tersi yeni hamlelerle taraftarlar heyecanlandı.

Taraftarların ötesinde tüm dünya basını yeniden Fenerbahçe Beko adını duymaya başladı. Obra’nın gitmesi, Sarunas Jasikevicius’un son anda Barcelona’ya kaptırılmasına karşın 24 saat içinde NBA’den Sacramento Kings’in asistan coachu Igor Kokoskov’la anlaşan Gherardini başta ABD basını olmak üzere tüm dünyada yankı buldu.

Ardından hemen transfer çalışmalarına koyulan ve 15-22 milyon euro arası bir bütçe için takım kuran tecrübeli basketbol adamı arka arkaya 5 isimle anlaştı.

Sırasıyla Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas, Jonhathan Hamilton, Danilo Barthel ve Lorenzo Brown sarı-lacivertli renklere katıldı. Datome ve Lauvergne başta olmak üzere ayrılan isimlerin yokluğunun hissedilmemesi için çaba harcandı.

Futbolda son 2 yılda Damien Comolli ile oturtulmak istenen benzer yapı ters tepmiş tam 27 transfere rağmen takım ilk 4’e bile girememişti. Bu durum futbola örnek olurken, Comolli’nin aslında nasıl uymadığı ve hatalar yaptığı bir kez daha gözler önüne serildi.

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