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18.05.2020 - 00:51 |

Comolli geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan Damien Conolli'ni Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Marsilya'nın sportif direktörü olacak

Comolli geri dönüyor! İşte yeni adresi...
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Fenerbahçe'de umduğunu bulamayan ve taraftarın büyük tepkisi sonrası görevinden istifa eden Damien Comolli'ye Marsilya talip oldu.

Andoni Zubizareta'nın sportif direktörlük görevinden ayrılmasının ardından arayışlarını sürdüren Fransız kulübünün Damien Comolli'yi göreve getirmeyi düşündüğü iddia edildi.

Şampiyonlar ligi için Comolli

Fransa'da Olimpik Marsilya haberleri yapan Le Phoceen sitesinde yer alan haberde, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fransız devinin, Comolli'yi göreve getirerek transferde bombaları patlatmayı planladığı belirtildi.

Daha önce kariyerinde Monaco ve Saint-Etienne gibi Ligue 1 ekiplerinde görev alan 47 yaşındaki spor adamı, Marsilya'yla anlaşması halinde yeniden ülkesine dönmüş olacak.

Comolli geri dönüyor İşte yeni adresi...

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