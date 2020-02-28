Comolli: Muriqi'ye üzülüyorum

Fenerbahçe’de 1.5 ay önce görevinden ayrılan Damien Comolli, açtı ağzını yumdu gözünü. The Athletic’ten David Ornstein’a konuşan Fransız idareci, yaşadığı ayrılık sürecini ve kulüpte neler olup bittiğini tek tek anlattı.

Bu sezon Fenerbahçe ile sezona iyi başlayan Vedat Muriç’in Premier Lig’de izlendiğini aktaran Damien Comolli, kısa sürede teklif geleceğini savundu.

Muriç’in iyi ve kaliteli bir futbolcu olduğunu ancak sarı-lacivertli takımda istediği şansları bulamadığını belirten Fransız idareci, “İngiltere ile Kosova’nın yaptığı maçlarda izlemiştim. İngiliz savunmacıları nasıl zorladığını görmüştüm. Açıkçası Muriç için üzülüyordum çünkü istediği topları atacak oyuncu bulamıyor. Şu anda Premier Lig’de birçok kulüp Muriç’i izliyor. Premier Lig’de oynayabilir. Manchester City ya da Liverpool olmasa da diğer takımlarda oynar. Bana göre yakın bir zamanda teklifler gelebilir. Güçlü ve kaliteli bir futbolcu. Fransa’dan Giroud’ya benzetiyorum. Sabaha kadar depar atar. Muriç için Arsene Wenger gerekiyor. Giroud, Wenger’le tanışarak gelişmişti. Daha da iyi olacaktır. Bu sezon formda ilerledi” diye konuştu.