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27.02.2020 - 12:26 |

Comolli'den yönetime şok suçlama!

Fenerbahçe’ye veda eden Damien Comolli, son dönemde yaşadığı zorlukları ve dayanamayacağı bir noktaya geldiğini aktardı.

Comolli'den yönetime şok suçlama!
Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’den ayrılan sportif direktör Damien Comolli, flaş açıklamalarıyla gündeme geldi.

David Ornstein’a özel açıklamalar yapan Comolli, Fenerbahçe’deki işleyişin ayrılığına zemin hazırladığını ifade ederek, “Son dönemde artık kulüp başkanı transferleri kendi yapmaya başlamıştı. Ne teknik direktörün ne de benim bir bilgim olmamıştı. Bu beni rahatsız etti. Duruma biraz baktım ya da zaten ayrılacaktım. Aslında daha önce istifa etmiştim. Yönetim kabul etmemişti. Ama son gelişen durumlar sonrası ayrılmaya karar verdim. Çünkü zor oluyordu artık” dedi.

Twitter olayı ve diğer gelişmeleri de anlatan Fransız idareci, “Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaptım. Durumu açıklamak için tweet attım. Kulüp bu olay sonrası artım gitmeme izin verdi. Yaz dönemini transferde iyi geçirmiştik. Kadroda çok iyi oyuncular vardı. 18-19 ay çalıştım, açıklamak kolay değil ama bazı zor durumlar vardı” yorumunu yaptı.

Vedat Muriqi’nin önemli bir yıldız olacağını savunan Damien Comolli, “Premier Lig’den bazı kulüpler takip ediyor. Transfer teklifleri gelebilir. İyi bir futbolcu ve çok formda” ifadelerini kullandı.

Comolliden yönetime şok suçlama

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