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04.04.2020 - 21:30 | | AA

CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarÄ± final ve finallerini erteledi

CONCACAF, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle haziran ayÄ±nda oynanmasÄ± planlanan Uluslar Ligi yarÄ± final ve finallerini erteledi.Â

CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarÄ± final ve finallerini erteledi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle haziran ayÄ±nda oynanmasÄ± planlanan Uluslar Ligi yarÄ± final ve finallerini erteledi.Â 

CONCACAF'Ä±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden koronavirÃ¼s nedeniyle FIFA ile yapÄ±lan istiÅŸareler doÄŸrultusunda 4-7 Haziran tarihlerinde Houston ve Dallas bÃ¶lgelerinde oynanmasÄ± planlanan Uluslar Ligi finalleri askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Kosta Rika, Honduras, Meksika ve ABD milli takÄ±mlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± finallerin daha sonra aÃ§Ä±klanacak yer ve tarihte yapÄ±lacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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CONCACAF, Uluslar Futbol Ligi yarÄ± final ve finallerini erteledi

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