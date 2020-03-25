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25.03.2020 - 23:15 | | ANKARA (AA) -

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım

McGregor, sosyal medya hesabında, İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe ile yaptığı yazışmayı paylaştı.

İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon avro değerinde kişisel koruyucu ekipman satın aldığını belirtti.

Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum." ifadesini kullandı.

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