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12.09.2020 - 12:39 | | AA

Corinthians'ta teknik direktör Tiago Nunes'in görevine son verildi

Brezilya Birinci Futbol Ligi ekibi Corinthians, teknik direktör Tiago Nunes ile yollarını ayırdı.

Corinthians'ta teknik direktör Tiago Nunes'in görevine son verildi
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Corinthians Kulübü, ligde Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından 40 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı Nunes'in görevine son verildiğini duyurdu.

Fluminense ile yarın oynanacak maçta 20 yaş altı ekibinin teknik direktörü Dyego Coelho'nun takımın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Bu yılın başında Corinthians'ta göreve getirilen Nunes, takımıyla çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

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