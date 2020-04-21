Corona virüs olmasaydı bugün Fenerbahçe-Trabzonspor maçı vardı...

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Herkes 21 Nisan'da oynanacak rövanş maçını beklerken davetsiz bir misafir ortaya çıktı: Corona virüs...

Tüm dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken futbol dünyası da bu salgından nasibini aldı. Liglere ara verildi, turnuvalar ertelendi; bütün futbolcular evlerine kapandı.

Daha önce eşi benzeri görülmemiş bu süreçle Türk futbolu da karşı karşıya kaldı. Son haftası seyircisiz oynanan Süper Lig'de 26 maçı geride bırakmıştık.

Bunun yanında Ziraat Türkiye Kupası heyecanı da tüm hızıyla devam ediyordu. Yarı finalde Trabzonspor ile Fenerbahçe 3 Mart'ta kozlarını paylaşmış, bordo mavili ekip rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Her şey normal gitseydi bugün (21 Nisan Salı, 20.30) Kadıköy Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak rövanş maçında iki takım karşı karşıya gelecekti. Corona virüs salgını bu dev derbiye de engel oldu.

TFF'den daha önce yapılan açıklamada liglerin Haziran ayından önce başlamayacağı duyurulmuştu. Kupa takviminin nasıl şekilleneceği ise merak konusu...