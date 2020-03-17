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17.03.2020 - 12:22 | | İHA

Corona virüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

Yeni Malatyaspor’da korona virüs şüphesi nedeniyle geçen haftaki Kayserispor müsabakasında forma giyemeyen kanat oyuncusu Thievy Bifouma, kendisine yapılan testin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserispor müsabakası öncesi ailevi nedenlerden dolayı zorunlu olarak İspanya’ya gittiğini paylaşan Bifouma, "Bende virüs yok" dedi. Başarılı futbolcu hesabından yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda korona virüs kaptığıma dair haberler çıkıyor. Bazı insanlar için komik olabilir ama benim ve ailem için komik değil. Testleri yaptım negatif çıktı. Hastalığım yok ve bende virüs yok. İspanya’ya ailevi sebeplerden dolayı mecburen gittim. İstanbul’a döndüm ve birkaç gün tedbir amaçlı bekledim. Etrafımdaki insanları korumak adına İstanbul’da kaldım. İspanya’ya tedbirli, özel ekiple gittim. Üzerimde maske ve alkollü jel vardı. Kendimi koruyarak gittim, bundan emin olabilirsiniz. Kulüp gereken açıklamayı yapacaktır. Herkesten özür dilerim. Allah hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Corona virüs şüphesi bulunan Bifouma’nın test sonucu belli oldu

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