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14.04.2020 - 11:21 |

Corona virüse yakalanan Fellaini taburcu oldu

Çin Süper Ligi’nde koronavirüse yakalanan ilk futbolcu olan Marouan Fellaini bugün itibariyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Corona virüse yakalanan Fellaini taburcu oldu

Üç hafta önce Jinan Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Fellaini’den iyi haber geldi. Tamamen iyileşen Belçikalı orta saha taburcu oldu. İdmanlara başlamadan önce 14 gün karantina altında kalacak olan Fellaini, sonrasında bir sıkıntı olmaması halinde günlük hayatına dönebilecek.
Çin basınında yer alan haberlere göre Fellaini semptom göstermeyen hastalardan bir tanesiydi. 

32 yaşındaki oyuncu hastane çıkışı elinde çiçek demetleri, hastane personeliyle poz verirken görüntülendi.

Fellaini, Şubat 2019’da Çin Süper Ligi ekiplerinden Shandong Luneng’le sözleşme imzalamıştı.

Fernando Torres'i hatırlıyorsunuz değil mi?

Corona virüse yakalanan Fellaini taburcu oldu

 

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