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Haberler1.Lig Haberleri Coşkun Demirbakan oyuncusu Eze'ye ateş püskürdü: Ayıptır!
13.07.2020 - 10:27 |

Coşkun Demirbakan oyuncusu Eze'ye ateş püskürdü: Ayıptır!

Adanaspor Teknik Direktörü Demirbakan maçtan sonra oyuncusu Eze'yi sert sözlerle suçladı...

Coşkun Demirbakan oyuncusu Eze'ye ateş püskürdü: Ayıptır!
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Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan Hatayspor'un başarısını kutladı. Tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Bugün, çıktık ve oynadık. Ben geldiğimden bu yana 10 maç oynadık. Hepsi de kazanacağımız maçlardı. Bu maç da ligin özeti gibi oldu. Pozisyona girdik, yararlanamadık. Rakip geldi 'bedava' diyebileceğimiz bir gol buldu. Ne yaparsak yapalım, bunu düzeltemeyiz Yönetime ve taraftara çok teşekkür ediyorum. Ben bu kadar yapabildim, olmadı. Herkesten özür diliyorum." 

Coşkun Demirbakan oyuncusu Ezeye ateş püskürdü: Ayıptır

"BU KULÜP EZE'YE Mİ KALDI?"

Adanaspor'un önemli hücum oyuncularından Eze'ye sert sözlerle eleştiren Demirbakan, "Galipken, üstün oynarken oyuna Eze'yi aldım. O ortamda giren bir futbolcu, çok iyi şeyler yapar. Ben Türkiye'de son 35 yılın santrforlarını ilk oynatan insanım. Eze'de bir yetenek görsem, onu oynatırım. Kolay maçlarda gol attı diye yabancı hayranlığı yapmaya gerek yok. Bu kulübün bir mazisi var. Eze'ye mi kaldı bu kulüp. Kırmızı kart gördüğü pozisyonda, adamın ayağını kırmış. Ayıptır" dedi.

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