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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Courtois: "Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz"
05.05.2020 - 18:03 | | ANKARA (AA) -

Courtois: "Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz"

 İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sonlandırılarak Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi yönünde alınacak bir kararın adil olmayacağını savundu.

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Courtois, Belçika basınına yaptığı açıklamada, lider Barcelona'nın iki puan önlerinde bulunduğunu belirterek, "Biz de şampiyonluğu kovalıyoruz. Sezon iptal edilirse bu büyük bir şansızlık olur." ifadelerini kullandı.

Belçikalı kaleci, önceliğin sağlık olduğunu ancak şartlar elverdiği zaman gerekli önlemler alınarak sezonun tamamlanabileceğini aktardı.

Ligde Barcelona'yla ilk maçta berabere kaldıklarını rövanşta ise kazandıklarını hatırlatan Courtois, "Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz." yorumunu yaptı.

Courtois: Barcelonanın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz

Courtois: Barcelonanın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz

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