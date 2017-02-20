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20.02.2017 - 23:54 | | ANKARA (AA)

Cousins'ın yeni takımı Pelicans!

Anthony Davis'in forma giydiği NBA ekibi New Orleans Pelicans, bir diğer all-star oyuncu DeMarcus Cousins'ı takasla kadrosuna kattı.

Cousins'ın yeni takımı Pelicans!
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından New Orleans Pelicans, Sacramento Kings'in all-star uzunu DeMarcus Cousins'ı, takasla renklerine bağladı.

Pelicans'tan yapılan açıklamaya göre, 2010 draftında Sacramento Kings tarafından 5. sırada seçilen Cousins, takas sonucu, milli basketbolcu Ömer Aşık'ın da forma giydiği New Orleans Pelicans'ın yolunu tuttu.

Pelicans, Cousins ve Omri Casspi karşılığında Tyreke Evans, Buddy Hield, Langston Galloway'in yanı sıra 2017 draftında ilk ve 2. tur seçme haklarını Kings'e verdi.

Bu sezon aldığı 23 galibiyet, 34 mağlubiyetle Batı Konferansı'nın 11. sırasında yer alan Pelicans böylece 4 kez all-star olan Anthony Davis'in yanına 3 kere all-star seçilen Cousins'ı ekledi.

New Orleans kentinin takımı, bu sezon 25 sayı, 10 ribaunt ortalamaları olan 3 oyuncudan 2'sine (diğeri Russell Westbrook) sahip olacak. Davis ve Cousins ayrıca NBA'in son 4 sezondur 20 sayı, 10 ribaunt ortalamaları yakalayan tek isimleri.

Kariyerinde 21,1 sayı ve 10,8 ribaunt ortalamaları bulunan 26 yaşındaki Cousins, bu sezon maç başına 27,8 sayı, 10,6 ribaunt, 4,8 asist ile oynuyor.

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