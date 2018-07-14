MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Cristian Pulisic alay konusu
14.07.2018 - 10:11 |

Cristian Pulisic alay konusu

Hırvat olan Cristian Pulisic'in milli takım olarak ABD seçmesinin ardından Hırvatistan'ın finale çıkması, yıldız oyuncuyu yıktı.

Cristian Pulisic alay konusu
ABONE OL

Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihte bir ilki başarıp Dünya Kupası'na kalması bir ismi fena halde üzdü: Cristian Pulisic.

Hırvatistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tercih yapma hakkı bulunan ve ABD Milli Takımı'nda oynama kararı alan Dortmundlu oyuncu, ABD'nin uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gidememesine şahitlik etmişti.

Hırvatların da finale kadar uzanması, Pulisic'in tercihini bir kez daha Hırvat basınının gündemine taşıdı. (Sabah)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber