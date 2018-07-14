Cristian Pulisic alay konusu

Hırvatistan Milli Takımı'nın tarihte bir ilki başarıp Dünya Kupası'na kalması bir ismi fena halde üzdü: Cristian Pulisic.

Hırvatistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tercih yapma hakkı bulunan ve ABD Milli Takımı'nda oynama kararı alan Dortmundlu oyuncu, ABD'nin uzun yıllar sonra Dünya Kupası'na gidememesine şahitlik etmişti.

Hırvatların da finale kadar uzanması, Pulisic'in tercihini bir kez daha Hırvat basınının gündemine taşıdı. (Sabah)