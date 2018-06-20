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20.06.2018 - 17:36 |

Cristiano Ronaldo bir rekoru daha kırdı

Portekiz Milli Takımı ile 2 maçta attığı 4 golle Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo, Avrupa'daki ülkelerin milli takımları baz alındığında en golcü oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Cristiano Ronaldo bir rekoru daha kırdı
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Grubun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız, 85 gole ulaşarak, 84 golü bulunan Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait rekoru kırdı.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında Ronaldo ve Puskas'ın ardından 75 gollü Macar Sandor Kocsis ve 71 golü bulunan Alman Miroslav Klose sıralandı.

Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu.

Portekiz'in Dünya Kupası'nda oynadığı 2 maçta attığı 4 golün tamamıCristiano Ronaldo'dan geldi.

Süper Lig'den 5 oyuncu sahada

Portekiz ile Fas arasında oynanan karşılaşmada Spor Toto Süper Lig'de forma giyen 5 oyuncu ilk 11'de sahaya çıktı.

Portekiz'de Beşiktaşlı Pepe, Fas'ta da Galatasaraylı Younes Belhanda, Fenerbahçeli Nabil Dirar, Medipol Başakşehirli Manuel da Costa ve Evkur Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib ilk 11'de yer buldu.

Portekiz yedek kulübesinde Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe'den Beto da forma şansı bekledi.

Messi tezahüratları

Karşılaşmayı izlemek için Luzhniki Stadı'na gelen Faslı bazı futbolseverler, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kızdırmak için zaman zaman en büyük rakibi Arjantinli Lionel Messi lehine tezahüratlar yaptı.

Faslı bazı futbolseverlerin üzerinde, Messi yazılı Arjantin forması olması da dikkati çekti. Luzhniki Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 78 bin 11 kişinin izlediği açıklandı.

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