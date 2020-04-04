Cristiano Ronaldo dünya futbol tarihinde ilk 'Milyar dolarlık futbolcu' oldu

Dünyaca ünlü Forbes dergisi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazançlarının toplamını konu edindiği haberinde Ronaldo için 'İlk milyar dolarlık futbolcu' ifadesini kulllandı.

Ronaldo'nun sponsorluk anlaşmaları ve Juventus'tan kazandığı maaş+bonusların hesaplandığı haberde Portekizli yıldızın aktif sporcular olan Floyd Mayweather ve Tiger Woods'da sonra sporda 'milyar dolarlık' sınıfa giren üçüncü isim olduğunu ifade edildi.

Ronaldo böylece yıllık gelirler hesap edildiğinde Lionel Messi ve Neymar'ın önünde yer aldı. Forbes, marka değeri olarak Ronaldo'nun Messi ve Neymar'ın önünde olduğunu belirtti.

Cristiano Ronaldo, corona virüs pandemisi sebebiyle bütçesi sarsılan Juventus'ta maaşında indirime gitmişti. Portekizli yıldız yıllık maaşından 3.8 milyon euroluk indirim yapmıştı.