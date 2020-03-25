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25.03.2020 - 12:54 |

Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki hastanelere bağışta bulundu!

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'le birlikte Portekiz'deki hastanelere bağışta bulundu.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki hastanelere bağışta bulundu!

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, menajeri Jorge Mendes'le birlikte Portekiz'deki hastanelere bağışta bulundu. Ronaldo ve Mendes, Lizbon’un Santa Maria hastanesine 20 yatak, vantilatör, kalp monitörü, infüzyon pompası ve şırınga da dahil olmak üzere iki koğuşa tıbbi malzeme bağışladı. İkili ayrıca Porto'daki Santo Antonio hastanesinde bir koğuş da kuracak.

Santo Antonio'nun idari konsey başkanı Paulo Barbosa, yaptığı açıklamada “Ronaldo ve Mendes'e, ülkenin herkese çok ihtiyaç duyduğu zamanda çok faydalı olan girişim için teşekkür etmek istiyoruz” dedi.

Portekiz şu anda 2 bin 362 corona virüs vakası ve 30 ölüm bildirdi. Bu sayı komşularına göre az olsa da ülkenin sağlık sistemi baskı altında.

Cristiano Ronaldo, Portekizdeki hastanelere bağışta bulundu

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