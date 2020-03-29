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29.03.2020 - 12:27 | | İSTANBUL (AA) -

Cristiano Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı

İtalya ekibi Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan "evde kal" çağrısı

Ronaldo, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla annesinin hastalığını atlattığını duyurarak insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

Mesajında, annesi ve kız kardeşleriyle çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo, 8 Mart'ta Inter'i 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından felç geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öne sürülen annesi Maria Dolores Aveiro'yu ziyaret için Portekiz'in güneybatısındaki Madeira Adası'na gitmiş ve koronavirüs salgınından dolayı İtalya'ya dönmemişti.

Cristiano Ronaldodan evde kal çağrısı

 

 

 

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