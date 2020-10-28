Crivelli: 'Biri çığlık attı, yanına gittiğimde babam ölmüştü'

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek.

Başakşehir'in Fransız futbolcusu Enzo Crivelli, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan PSG karşılaşması öncesinde France Football'a özel bir röportaj verdi.

25 yaşındaki Enzo Crivelli, babasının üzerindeki emeklerinin büyük olduğunu söylerken, "Hafta sonları maçım olmadığında babam, beni antrenman yapmaya zorlardı. 'Kalk hadi, koşacaksın' diyerek antrenman yapmamı isterdi. Başarılı olmam için çok uğraştı. Babam hayallerini benim üzerimde mi gerçekleştirdi bilmiyorum. Beni oynarken görmek çok hoşuna giderdi, bana hep tavsiyeler verirdi" ifadelerini kullandı.

Crivelli, babasının kendisini hep 9 numara olarak görmek istediğini ve zamanla ileride oynamayı çok sevdiğini söyledi. "Çocukken, babam bazı maçlara gelemezdi. Bana derdi ki; "Tribündeymişim gibi düşün." Bu yüzden hala bazı maçlarda tribüne bakarım. Ama her maç öncesi ve sonrası babamı düşünüyorum."

Babasını ailesiyle yemek yediği esnada kaybettiğini anlatan Crivelli, "7 yaşındayken, babam bir aile partisi sırasında öldü. Birisi babamın düşmesi sonrası çığlık attı, yanına gittiğimizde ölmüştü. O akşamı asla unutmayacağım. Onunla tüm yaşadıklarımı unutmayacağım. Bazen o günü düşünüyorum ama zamanı geri alamıyoruz. Şok yaşadım ama hayallerimden vazgeçmedim." dedi.

Temmuz 2019'da Caen'den Başakşehir'e transfer olan Fransız futbolcu Crivelli, Başakşehir ile ilk sezonunda 44 maçta 14 golle oynadı. Crivelli, bu sezon ise 7 maçta 1 gol kaydetti.

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