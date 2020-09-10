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10.09.2020 - 20:58 |

Crystal Palace, Batshuayi'yi kiraladı

Crystal Palace, Chelsea'den forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Chelsea'den forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda da Crystal Palace forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu. 

Chelsea'ye 2016'da katılan Batshuayi, geçen sezon Londra ekibinde çıktığı 25 maçta 8 kez ağları sarsmıştı.

Crystal Palace, Batshuayiyi kiraladı

Crystal Palace, Batshuayiyi kiraladı

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