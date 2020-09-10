10.09.2020 - 20:58 |
Crystal Palace, Batshuayi'yi kiraladı
Crystal Palace, Chelsea'den forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Chelsea'den forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonunda da Crystal Palace forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı milli oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Chelsea'ye 2016'da katılan Batshuayi, geçen sezon Londra ekibinde çıktığı 25 maçta 8 kez ağları sarsmıştı.