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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı
28.08.2020 - 12:31 | | İSTANBUL (AA)

Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Queens Park Rangers'tan Eberechi Eze'yi kadrosuna kattı.

Crystal Palace, Eberechi Eze'yi renklerine bağladı
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Crystal Palace Kulübü, 22 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Eze ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında Crystal Palace'ın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 2016'da Queens Park Rangers formasıyla başlayan hücuma dönük orta saha oyuncusu Eze, geçen sezon takımıyla İngiltere Championship'te 46 maça çıkmış ve 14 gol atmıştı.

 Crystal Palace, Eberechi Ezeyi renklerine bağladı

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