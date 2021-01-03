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03.01.2021 - 11:46 |

Crystal Palace, Ozan Kabak'a talip oldu!

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak'a Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.

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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın talipleri her geçen gün artıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Milan, Leipzig ve Manchester United'ın takibinde olan yıldız futbolcu için Crystal Palace resmen devreye girdi.

Palace, sözleşmesi bu yıl sonunda bitecek Sakho'nun boşluğunu doldurmak için Ozan Kabak'ı takip listesine aldı. Palace'ta 33 yaşında olan Scott Dann ve 35 yaşında Gary Cahill'in dışında ciddi bir alternatifin olmayışı Ozan Kabak iddialarını güçlendirdi.

Ozan Kabak ile Liverpool da yakından ilgileniyor.

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Crystal Palace, Ozan Kabaka talip oldu

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