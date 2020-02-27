Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan...
27.02.2020 - 13:53 | | İHA

Son dakika | Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan...

İngiliz ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. Palace’ın sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısını çalıp Tufan için transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Son dakika | Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan...

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace’ın bir süredir Tufan’ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Derbinin ardından soyunma odasında konuşulanlar basına sızdı!

Son dakika | Crystal Palace’ta hedef Ozan Tufan...

Yusuf Yazıcı Roma'dan paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt maçına fırtına engeli

Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

Beşiktaş-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0  

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Burak Mert: Rövanş için avantaj elde ettik

Sıradaki Haber