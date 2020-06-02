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02.06.2020 - 11:42 | | Ä°STANBUL (AA)

CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattÄ±

Rusya'nÄ±n CSKA Moskova Basketbol TakÄ±mÄ±, SÄ±rp pivot Nikola Milutinov'u renklerine baÄŸladÄ±.Â

CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattÄ±
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CSKA Moskova KulÃ¼bÃ¼, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan ayrÄ±lan 25 yaÅŸÄ±ndaki Milutinov ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Son 5 yÄ±ldÄ±r Olympiakos'ta gÃ¶rev yapan 2,13 metre boyundaki pota altÄ± oyuncusu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle sonlandÄ±rÄ±lan THY Avrupa Ligi sezonunu 10,3 sayÄ± ve 8,2 ribaunt ortalamalarÄ±yla tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

CSKA Moskova, Nikola Milutinovu kadrosuna kattÄ±

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