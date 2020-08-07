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07.08.2020 - 21:43 |

CSKA Moskova'da başantrenör Itoudis koronavirüse yakalandı!

CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

CSKA Moskova'da başantrenör Itoudis koronavirüse yakalandı!
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THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenörün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.

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