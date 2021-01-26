26.01.2021 - 17:45 | | İSTANBUL (AA) -
CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen D Grubu karşılaşmasında Romanya'nın CSU Sibiu takımı, Bulgaristan'ın Balkan Basket ekibini 88-75 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Gellert Kapitany (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)
CSU Sibiu: Addison 13, Williams 16, Tohatan 12, Philmore 24, Torok 7, Hardy 7, Jackson 7, Lutete IV 2, Johnson
BC Balkan: Dimitrov 11, Jordan 13, Balaban 8, Chambers 14, Minkov 5, Avramov 16, Agee 8, Grozev
1.Periyot: 30-18, Devre: 53-41, 3.Periyot: 76-57