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26.01.2021 - 17:45 | | İSTANBUL (AA) -

CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen D Grubu karşılaşmasında Romanya'nın CSU Sibiu takımı, Bulgaristan'ın Balkan Basket ekibini 88-75 yendi.

CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75
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Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Gellert Kapitany (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

CSU Sibiu: Addison 13, Williams 16, Tohatan 12, Philmore 24, Torok 7, Hardy 7, Jackson 7, Lutete IV 2, Johnson

BC Balkan: Dimitrov 11, Jordan 13, Balaban 8, Chambers 14, Minkov 5, Avramov 16, Agee 8, Grozev

1.Periyot: 30-18, Devre: 53-41, 3.Periyot: 76-57

CSU Sibiu-Balkan Basket: 88-75

 

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