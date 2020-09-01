Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Cueva: "Yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur "
01.09.2020 - 21:58 | | AA

Cueva: "Yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur "

Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.  Cueva: "İki haftada lige hazır olacağım ama yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur ancak yüzde 80 hazır olacağım." dedi.

Cueva: "Yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur "
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un yeni transferi orta saha oyuncusu Christian Cueva, takımını üst sıralara taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti. 

Takımın Bolu'daki kampına katılan Perulu Cueva'nın açıklamaları kulübün internet sitesinde yayımlandı. 

Yeni Malatyaspor'un geçen sezon Avrupa'da mücadele etmesiyle dikkatini çektiğini aktaran Cueva, "Buraya gelmemin sebeplerinden biri kulübün geçen sezon kendini göstererek, Avrupa'ya gitmesi. Geçen sezon lige iyi başlaması ve iyi işler yapması, bunlar benim dikkatimi çekti. Rüyaları, arzuları olan bir kulüple aynı yolda yürümeyi tecrübe etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Cueva: Yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur

Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini ve takımlara yabancı olmadığını dile getiren Cueva, "Süper Lig çok çekişmeli, çok zor bir lig. Ayrıca bir alt ligi de takip ediyorum; Süper Lig'e gelmek için çok büyük mücadele ve yarış var. Bu lige gelmek kolay değil, Yeni Malatyaspor da Süper Lig'e çıkmış, büyük uğraşlar vermiş, özveride bulunmuş. Bu ligde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'de top koşturan Arturo Mina'nın kendisine ligi anlattığını ve Yeni Malatyaspor'a gelmesinde etkili olduğunu aktaran Cueva, şunları kaydetti:

"Zor bir ligde yarışacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Büyük bir kulüp olmak istiyoruz. İki haftada lige hazır olacağım ama yüzde 100 hazır olacağım dersem yalan olur ancak yüzde 80 hazır olacağım. Şunu da söyleyeyim pandemi sürecinde yeni tip koronavirüs varken zor bir ortam. Bir kulüpte mutluysanız çok çabuk adapte olursunuz. Kendinizi iyi hissediyorsanız, çok daha çabuk hazırlanırsınız. Ben de bu kulüpte mutluyum, lige çabuk hazırlanacağım. Taraftarlar sosyal medyadan bana 'hoş geldin' dedi, bunu gördüm. Biz de kulübümüzü en yüksek yerlere taşımak için savaşacağız, birlikte olursak birçok şeyi başarabiliriz."

    Bafetimbi Gomis durmak bilmiyor!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”
      Neftçi Bakü'den Galatasaray yorumu! "Neftçi'nin şansı yüzde 100”
    2. Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı
      Sakaryasporlu 2 futbolcuda 'Covid-19' çıktı
    3. Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor!
      Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor!
    4. Transfer haberleri | Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı!
      Transfer haberleri | Beşiktaş, Davide Santon için Roma ile anlaştı!
    5. Transfer haberleri | Başakşehir'den kiralama teklifi! Premier Lig'den...
      Transfer haberleri | Başakşehir'den kiralama teklifi! Premier Lig'den...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!

    Ünlü tenisçi Carla Suarez Navarro kansere yakalandı!

    Partizan'da Savo Milosevic dönemi sona erdi!

    Partizan'da Savo Milosevic dönemi sona erdi!

    Son dakika | Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Ben Rienstra'yı transfer etti!

    Son dakika | Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Ben Rienstra'yı transfer etti!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Ayrılığı açıkladı! "Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"

    Fenerbahçe transfer haberleri | Ayrılığı açıkladı! "Rodrigues'den kurtulmayı istiyoruz"

    Sıradaki Haber